مباشر كأس العاصمة - المصري (1)-(1) سيراميكا.. جووول التعااادل

السبت، 05 أبريل 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

أتدجيكو سامادو - المصري - سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المصري ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

لمتابعة مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 87: جووول قندوسي يسجل التعادل لسيراميكا بعد عرضية محمد رضا

ق 78: بطاقة حمراء لمحمد توني بداعي الاعتراض على قرار الحكم

ق 68: أمانكونا ينفرد ويسدد كرة ضعيفة تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 لاعبو سيراميكا يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل على فخري لاكاي لكن الحكم يقرر استمرار اللعب.

ق23 أحمد بلحاج يهدر فرصة التعادل ويضع الكرة بعيدا والمرمى خالي.

ق22 تسديدة قوية من فخري لاكاي وتصدي رائع من محمود جاد حارس المصري

ق11 كريم بامبو يسجل الهدف الأول للمصري بعد تمريرة بابي بادجي

ق8 تسديدة خطيرة من مازن ياسر من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار مرمى المصري بقليل

ق7 تمريرة بينية من قندوسي في اتجاه فخري لاكاي ولكن كريم العراقي يبعد الخطورة

ق2 هجمة مرتدة سريعة للنادي المصري ولكن بابي بادجي يقف في وضعية التسلل

انطلاق المباراة

كأس عاصمة مصر المصري سيراميكا كليوباترا
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