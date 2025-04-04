الشرق الوسط: نيوم لم يقدم عرضا لضم دي بروين

نفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية وجود أي اهتمام من نادي نيوم السعودي للتعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين.

وأعلن دي بروين رحيله من صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري في رسالة مؤثرة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادرها أن الأخبار التي تشير إلى تقديم نادي نيوم عرض رسمي أو عرض أولى للنجم البلجيكي غير صحيحة.

نيوم يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية لكنه مرشح بقوة للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ويضم نادي نيوم حاليًا أحمد حجازي والجزائري سعيد بن رحمة في صفوفه.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في صيف 2015.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج دي بروين مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.