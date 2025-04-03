انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام

الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

يلعب تشيلسي ضد توتنام في ختام الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع من هنا

---

ق 72 إلغاء الهدف بسبب مخالفة من سار قبل افتكاك الكرة ضد كايسيدو.. إنذار لسار

ق 71 الهدف قيد المراجعة بتقنية الفيديو.. مخالفة محتملة

ق 70 جوووووول بابي سار يسدد كرة قوية في المرمى تصطدم بيد روبرت سانشيز ثم بالعارضة وتسكن الشباك

ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 56 جووووول موسيس كايسيدو يسجل الثاني من متابعة.. الكرة قيد المراجعة

ق 50 جووووول إنزو يسجل الأول بعد عرضية بالمر

استراحة

ق 41 تصدي خيالي من فيكاريو لتسديدة سانشو من داخل المنطقة.. ركنية للبلوز

ق 15 إنقاذ رائع من فيكاريو لكرة صعبة على الخط بعد عرضية من بالمر اصطدمت بالدفاع

ق 1 نيكولاس جاكسون ينطلق بعد تمريرة ولكن فيكاريو يتصدى لكرة طالت منه

بداية المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار تشكيل توتنام - سون يقود هجوم السبرز أمام تشيلسي تشكيل تشيلسي - عودة بالمر ومشاركة جاكسون الأولى بعد طول غياب أمام توتنام قائد إيفرتون: اعتذرت لماك أليستر.. وهذه أسباب التدخل العنيف تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 30 جولة نهاية موسم مدافع أرسنال أبرزها تشيلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن تعديلات بجدول المباريات
أخر الأخبار
هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون 42 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
رئيس يويفا: مشاركة 64 منتخبا في كأس العالم 2030 فكرة سيئة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك: تراجع الرابطة عن قراراتها غير مبرر وغريب.. ولن نكتفي بهذا المسار 4 دقيقة | الدوري المصري
من بينها خصخصة الأندية.. رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة 51 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - طنطا يفوز على الداخلية برباعية.. وكهرباء الإسماعلية يقلب الطاولة على السكة الحديد مودرن ساعة | القسم الثاني
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. نيوكاسل يجدد عقد فابيان شار ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن