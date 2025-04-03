انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) توتنام
الخميس، 03 أبريل 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
يلعب تشيلسي ضد توتنام في ختام الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 72 إلغاء الهدف بسبب مخالفة من سار قبل افتكاك الكرة ضد كايسيدو.. إنذار لسار
ق 71 الهدف قيد المراجعة بتقنية الفيديو.. مخالفة محتملة
ق 70 جوووووول بابي سار يسدد كرة قوية في المرمى تصطدم بيد روبرت سانشيز ثم بالعارضة وتسكن الشباك
ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 56 جووووول موسيس كايسيدو يسجل الثاني من متابعة.. الكرة قيد المراجعة
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استراحة
ق 41 تصدي خيالي من فيكاريو لتسديدة سانشو من داخل المنطقة.. ركنية للبلوز
ق 15 إنقاذ رائع من فيكاريو لكرة صعبة على الخط بعد عرضية من بالمر اصطدمت بالدفاع
ق 1 نيكولاس جاكسون ينطلق بعد تمريرة ولكن فيكاريو يتصدى لكرة طالت منه
بداية المباراة
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