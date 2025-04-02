انتهت في الكونفدرالية - ستيلينبوش (0)-(0) الزمالك.. تعادل سلبي

الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 85: فرصة خطيرة من زيزو

ق 80: مطالبات بركلة جزاء

ق 75: نزول ناصر منسي بدلا من الجزيري

ق 69: تسديدة باليسار من زيزو

ق 64: خروج نبيل عماد ونزول محمود جهاد

ق 54: إصابة حسام عبد المجيد

ق 49: فرصة خطيرة على مرمى عواد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: محاولات مع نهاية الشوط الأول لأصحاب الأرض ولكن تمر بسلام على مرمى محمد عواد

ق 37: انطلاقة من مصطفى شلبي وتوغل وتسديد أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية
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