انتهت في الكونفدرالية - ستيلينبوش (0)-(0) الزمالك.. تعادل سلبي
الأربعاء، 02 أبريل 2025 - 14:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 85: فرصة خطيرة من زيزو
ق 80: مطالبات بركلة جزاء
ق 75: نزول ناصر منسي بدلا من الجزيري
ق 69: تسديدة باليسار من زيزو
ق 64: خروج نبيل عماد ونزول محمود جهاد
ق 54: إصابة حسام عبد المجيد
ق 49: فرصة خطيرة على مرمى عواد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: محاولات مع نهاية الشوط الأول لأصحاب الأرض ولكن تمر بسلام على مرمى محمد عواد
ق 37: انطلاقة من مصطفى شلبي وتوغل وتسديد أعلى العارضة
انطلاق المباراة
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