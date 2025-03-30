انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(1) ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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انتهت

ق 84: جووووووول لوكا يوفيتش من صناعة ثيو هيرنانديز.

ق 69: ميريت يتصدى لركلة جزاء نفذها سانتياجو خيمينيز.

ق 55: تسديدة من رافاييل لياو بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 19: جووووووووول روميلو لوكاكو بعدما تسلم تمريرة من بيلي جيلمور وانفرد بالمرمى.

ق 2: جووووووول ماتيو بوليتانو بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من جيوفاني دي لورينزو.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل