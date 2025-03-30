التشكيل - جيلمور يعوض غياب مكتوميناي في نابولي.. وأبراهام يقود هجوم ميلان
الأحد، 30 مارس 2025 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي تشكيل فريقه ضد منافسه ميلان.
وسيلاقي نابولي غريمه نابولي بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويعتمد كونتي على خطته 4-3-3.
ويغيب سكوت مكتوميناي عن تشكيل فريقه والذي اعتمد عليه المدرب الإيطالي بشكل كبير.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت
خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - أمير رحماني - أليساندرو بونجورنو - جيوفاني دي لورينزو
خط الوسط: بيلي جيلمور - فرانك زامبو أنجويسا - ستانيسلاف لوبوتكا
خط الهجوم: ديفيد نيريس - روميلو لوكاكو - ماتيو بوليتانو
بينما أعلن سيرجيو كونسيساو تشكيل ميلان.
ويلعب وارن بوندو بشكل أساسي بجانب يوسف فوفانا.
ويقود تامي أبراهام هجوم الروسونيري.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: كايل ووكر - ماتيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: يوسف فوفانا - وارن بوندو
أمامهما: كريستيان بوليسيتش - تيجاني ريندرز - جواو فيليكس
خط الهجوم: تامي أبراهام
ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.
بينما ياتي ميلان في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.