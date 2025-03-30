انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (44)-(1) جيرونا.. الصدارة للبارسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 85: جوووووول فيران توريس والرابع

ق 76: جووووول ليفاندوفسكي والثالث

ق 61: جووووول الثاني ليفاندوفسكي

ق 61: تسديدة من أريك جارسيا تصطدم في القائم

ق 53: جووووول التعادل أرنوت دانجوما

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف

ق 42: جوووووول أول برشلونة

ق 39: هدف من كوندي ولكن تسلل

ق 11: بعد العودة للفيديو لا يوجد ركلة جزاء لصالح فيرمين لوبيز

ق 8: فرصة ضائعة من ليفاندوفسكي بتسديدة بالقدم اليسرى أمام المرمى

انطلاق المباراة