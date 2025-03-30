انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (44)-(1) جيرونا.. الصدارة للبارسا
الأحد، 30 مارس 2025 - 16:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة 29 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 85: جوووووول فيران توريس والرابع
ق 76: جووووول ليفاندوفسكي والثالث
ق 61: جووووول الثاني ليفاندوفسكي
ق 61: تسديدة من أريك جارسيا تصطدم في القائم
ق 53: جووووول التعادل أرنوت دانجوما
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف
ق 42: جوووووول أول برشلونة
ق 39: هدف من كوندي ولكن تسلل
ق 11: بعد العودة للفيديو لا يوجد ركلة جزاء لصالح فيرمين لوبيز
ق 8: فرصة ضائعة من ليفاندوفسكي بتسديدة بالقدم اليسرى أمام المرمى
انطلاق المباراة
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