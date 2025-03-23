اللاعب تفاجأ ورفض العمولة.. في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو

الأحد، 23 مارس 2025 - 16:04

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - زيزو

لا يزال نادي الزمالك يحاول تجديد تعاقد نجمه أحمد سيد "زيزو" خلال الفترة الحالية وقبل نهاية الموسم.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن هناك تطورات حدثت في ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك.

ويكشف لكم FilGoal.com مستجدات مفاوضات الزمالك لمحاولة تجديد تعاقد زيزو.

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بعدما اتفق مسؤولو الزمالك مع أحمد زيزو على عقد جلسة عقب معسكر منتخب مصر بحضور والده، تفاجأ اللاعب بوصول عرض عبر بريده الإلكتروني من النادي.

ولذلك ينوي زيزو الاستفسار من مسؤولي الزمالك عما إذا كان هذا هو العرض الأخير، وإذا كان الأخير بالفعل سيلغي الجلسة التي تم الاتفاق عليها سابقا.

عرض الزمالك يقترب من 80 مليون جنيه في الموسم ولا يشمل عمولة والده التي كانت سببا في الخلاف بالمفاوضات منذ البداية.

وكان والد زيزو طلب عمولة بقيمة 20 مليون جنيه وقت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك.

زيزو أيضا كان قد طلب 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهو ما يراه الزمالك استحالة دفع هذا الرقم لكن هناك مرونة للتفاوض على تقليله.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد.

ويتواجد زيزو حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل زيزو هدفا في فوز مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة السابقة بتصفيات كأس العالم.

الزمالك زيزو الدوري المصري منتخب مصر
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