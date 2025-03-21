مباشر تصفيات كأس العالم - إثيوبيا (0)-(2) مصر.. تريزيجيه يهدر مجددا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إثيوبيا ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب العربي الزاولي في المغرب في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 74: تريزيجيه برأسية بعد عرضية محمد هاني لكنها تمر بجوار القائم

ق 72: تريزيجيه يسدد كرة بعد تمريرة صلاح ترتطم بالقائم الأيسر

ق 63: زيزو ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد لكن المدافع يشتت من على خط المرمى

ق 62: تريزيجيه يسدد والحارس يتصدى وأسامة فيصل يتابعها والحارس يمنع الهدف

ق 59: مطالبات بركلة جزاء بعد تدخل مدافع إثيوبيا على تريزيجيه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول الثااااني.. زيزو يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة صلاح

ق 38: رامي ربيعة يهدر برأسية علت العارضة بعد عرضية صلاح

ق 31: جوووول صلاح ينفرد ويسجل الهدف الأول ببراعة على يسار الحارس

ق 19: تمريرة بالكعب من صلاح لزيزو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها تريزيجيه برأسية بعيدة عن المرمى

ق 14: تسديدة قوية من زيزو تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء

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