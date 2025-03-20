انتهت دوري الأمم - هولندا (2)-(2) إسبانيا.. كرواتيا (2)-(0) فرنسا
الخميس، 20 مارس 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
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ويلعب منتخب فرنسا ضد كرواتيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا حامل اللقب ضد هولندا.
هولندا × إسبانيا
انتهت بالتعادل 2-2
ق 90+3: جووول قااااتل.. ميكيل ميرينو يدرك التعادل لإسبانيا
ق 47: جووول تيجاني ريندرز يضيف الثاني ويقلب الطاولة لأصحاب الأرض
خاكبو يدرك التعادل للمنتخب الهولندي 🇳🇱⚽️#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/oDFEcJ1K53— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ق 28: جووول جاكبو يسجل التعادل لهولندا
الهدف الأول لإسبانيا! 🇪🇸⚽
ويليامز يفتتح التسجيل ويشعل الأجواء! 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/rUe8zCMlog— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ق 10: جووول أووول نيكو ويليامز يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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كرواتيا × فرنسا
انتهت بفوز كرواتيا 2-0
🇭🇷🇫🇷
بيريسيتش يضاعف النتيجة في شباك فرنسا #دوري_الأمم_الأوروبية #كرواتيا_فرنسا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/DSVvuFqXqr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
ق 45+1: جووول الثاااني بتسديدة قوية من إيفان بيرسيتش 2-0 لكرواتيا
ق 26: جووول أووول أنتوني بودمير يسجل الهدف الأول لكرواتيا
ق 8 أندري كراماريتش يهدر ركلة الجزاء
ق 7 الحكم يحتفظ بقراره الأصلي بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 5 ركلة جزاء لكرواتيا بسبب لمسة يد على إبراهيما كوناتي
بداية المباراة