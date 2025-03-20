انتهت دوري الأمم - هولندا (2)-(2) إسبانيا.. كرواتيا (2)-(0) فرنسا

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

لامين جمال - منتخب إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمم ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب فرنسا ضد كرواتيا، بينما يلعب منتخب إسبانيا حامل اللقب ضد هولندا.

هولندا × إسبانيا

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انتهت بالتعادل 2-2

ق 90+3: جووول قااااتل.. ميكيل ميرينو يدرك التعادل لإسبانيا

ق 47: جووول تيجاني ريندرز يضيف الثاني ويقلب الطاولة لأصحاب الأرض

ق 28: جووول جاكبو يسجل التعادل لهولندا

ق 10: جووول أووول نيكو ويليامز يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

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كرواتيا × فرنسا

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انتهت بفوز كرواتيا 2-0

ق 45+1: جووول الثاااني بتسديدة قوية من إيفان بيرسيتش 2-0 لكرواتيا

ق 26: جووول أووول أنتوني بودمير يسجل الهدف الأول لكرواتيا

ق 8 أندري كراماريتش يهدر ركلة الجزاء

ق 7 الحكم يحتفظ بقراره الأصلي بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 5 ركلة جزاء لكرواتيا بسبب لمسة يد على إبراهيما كوناتي

بداية المباراة

دوري الأمم الأوروبية
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