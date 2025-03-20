انتهت دوري الأمم - إيطاليا (1)-(2) ألمانيا.. الدنمارك (1)-(0) البرتغال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إيطاليا ضد ألمانيا والدنمارك ضد البرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وستلتقي الفرق مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحسم المتأهلين لنصف النهائي في شهر يونيو المقبل.

إيطاليا × ألمانيا

انتهت بفوز ألمانيا

ق 77: جوريتسكا يقلب الطاولة لألمانيا

ق 49: جووول التعااادل لألمانيا سجل تيم كليندينست

ق 9: جووول أووول.. ساندرو تونالي يسجل الأول لإيطاليا.

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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الدنمارك × البرتغال

انتهت بفوز الدنمارك بهدف دون رد

ق 79: جووول هويلوند يسجل الأول للدنمارك

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.