انتهت كأس العاصمة - الأهلي (0)-(1) إنبي.. فوز قاتل

الخميس، 20 مارس 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر.

ويلتقي إنبي مع الأهلي على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً.

وتأجلت المباراة من قبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونينتال 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

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ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي تضم فاركو وطلائع الجيش.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جووول أحمد زكي يسجل الأول لإنبي

ق 72: سمير محمد يهدر على الأهلي فرصة التقدم بعدما أوقف تسديدة أفشة من على خط المرمى في موقف تسلل

ق 66: حمزة علاء يتصدى لفرصة محمد شريف

ق 63: عودة معلول.. ومشاركته بدلا من يحيى عطية الله

ق 60: قفة يتفوق على حمزة علاء لكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 48: تمريرة خاطئة من كالوشا صوب مرماه تأتي في الشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تسديدة من قفة تمر بجوار القائم الأيسر لحمزة علاء

ق 28: تسديدة من أفشة ورأسية كالوشا تبعد الكرة لركنية

ق 20: لا خطورة على مرمى الفريقين

بداية اللقاء

الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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