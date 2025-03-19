انتهت دورة قطر الدولية - مصر للشباب (1)-(1) قطر الأولمبي.. تعادل الفراعنة

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ضد منتخب قطر الأولمبي في دورة قطر الدولية الودية.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

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ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

May be a graphic of ‎text that says '‎E מלמחיה ارا ك መኃጠረብቅ QFA RINGS مصر ضد قطر قطر بطولة بطولةقطر لدولية .عبد المنعم تامر محمد سمير .أحمد. عابدين عبد الله بوستنجي مهاب. سامي .أحمد كاباكا .أحمد. وحيد .أحمد أبو الفتح محمد عبد الله .عمر خضر كريم. سعبد S PUMA TIGER Currier لعرياضة المتحدة OW.a ACUD జ ΟΓA دانون‎'‎

نهاية المباراة بالتعادل

ق 90: ركلة جزاء ضائعة من كباكا

ق 80: جوووووول كباكا والتعادل

ق65: تسديدة قوية من كاباكا تمر بجوار القائم

ق47 عرضية متقنة من الجهة اليسرى وضربة رأسية من مهاجم منتخب قطر ترتطم بالعارضة ويضيع فرصة هدف ثان محقق لأصحاب الأرض

بداية الشوط الثاني

...

نهاية الشوط الأول

ق45: مبارك شنان يسجل الهدف الأول لمنتخب قطر الأولمبي برأسية في المرمى.

ق26: عبد المنعم تامر ينقذ مرمى مصر من تسديدة قطرية قوية

ق11: رأسية محمد عبد الله تصطدم بالشباك الخارجية لمرمى قطر

ق3: حارس قطر ينقذ مرماه من هدف رائع لكريم سعيد

انطلاق المباراة

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