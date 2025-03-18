بعد شكوى الأهلي.. نص خطاب الزمالك لـ اللجنة الأولمبية بشأن أزمة القمة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 17:56

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

طلب نادي الزمالك من اللجنة الأولمبية المصرية التدخل في أزمة مباراة القمة ضد الأهلي والتي أثارت الكثير من الجدل في الكرة المصرية مؤخرا.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى للجنة الاولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إجراءات خوض مباراة القمة الماضية.

وأرسل نادي الزمالك خطابا إلى اللجنة الأولمبية المصرية لتأكيد صفته كمتدخل في الأزمة.

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وجاء الخطاب على النحو التالي:

نادي الزمالك بصفته متدخل في الشكوى المقدمة من النادى الأهلي للرياضة البدنية بشأن أحداث مبارة القمة لكرة القدم التي أجريت بتاريخ 11-3-2025

أولاً: الوقائع

ثانيا: نادي الزمالك صاحب الصفة والمصلحة الأصيلة والمباشرة في التدخل في الشكوى.

ثالثا: طلب التدخل من الناحية القانونية والموضوعية

1- خلو لائحة إدراة المسابقات ولائحة الإتحاد المصري من عقد أي اختصاص للجنة الأولمبية المصرية للفصل في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالعقوبات الصادرة من لجنة المسابقات رابطة الأندية

2- عدم ولاية أو إختصاص اللجنة الأولمبية بنظر شكوى النادي الأهلي

3- عدم قانونية اللجوء للجنة فض المنازعات المشكلة باللجنة الأولمبية بموجب المادة ٢/٥٤ فإن شروط إنطباقها غير متوافرة بهذا النزاع :

4- صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلب رابطة الأندية المصرية بإستقدام حكام أجانب إنقاذاً للمادة ١٢/٤٦ من لائحة المسابقات

5- منع لوائح الإتحاد الدولى لكرة القدم من تدخل أي طرف خارجي في القرارات التنظيمية والفنية لإدارة اللعبة وضرورة الإنصياع للوائح المنظمة للبطولات المحلية ولوائح الاتحادات الوطنية

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ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

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