مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (2)-(2) برشلونة.. جووووول التعااادل

الأحد، 16 مارس 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

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ق77. جوووووول التعااادل لبرشلونة عن طريق فيران توريس برأسية.

ق72. جووووول الرد السريع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي.

ق69. جووووووووول الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق أليكساندر سورلوث من هجمة مرتدة جديدة.

ق49. لامين يهدر مع بداية الشوط الثاني بتسديدة بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول أول لأتليتكو مدريد عن طريق خوليان ألفاريز بعد هجمة مرتدة رائعة.

ق44. ليفاندوفسكي يهدر فرصة من أمام المرمى مباشرة.

ق5. لامين يامال يهدر الأول من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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