مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف

ق 45+2: جوتا يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من صلاح وتمهيد من دياز

ق 45+1: جووووول نيوكاسل والأول برأسية من دان بيرن

ق 24: تسديدة قوية من تونالي خارج المرمى

انطلاق المباراة