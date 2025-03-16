مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. الشوط الثاني
الأحد، 16 مارس 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف
ق 45+2: جوتا يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من صلاح وتمهيد من دياز
ق 45+1: جووووول نيوكاسل والأول برأسية من دان بيرن
ق 24: تسديدة قوية من تونالي خارج المرمى
انطلاق المباراة
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