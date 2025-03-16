مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. الشوط الثاني

الأحد، 16 مارس 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

ليفربول - نيوكاسل - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف

ق 45+2: جوتا يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من صلاح وتمهيد من دياز

ق 45+1: جووووول نيوكاسل والأول برأسية من دان بيرن

ق 24: تسديدة قوية من تونالي خارج المرمى

انطلاق المباراة

نيوكاسل ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح
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