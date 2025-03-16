انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. فوز المدفعجية

يستضيف أرسنال فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما تشيلسي يحل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 64: تسديدة من أوديجارد يمسك بها سانشيز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال

ق 37: تسديدة من كوكوريا تسقط من يد رايا

ق 20: جووووول ميرينو والأول

ق 18: تسديدة من تروسارد بجوار القائم

ق12 فرصة الأول تضيع بعد عرضية رائعة من تيمبر

انطلاق المباراة