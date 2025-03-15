انتهت كأس مصر - الغزل (0)-(1) البنك.. تأهل البنك وسيراميكا

السبت، 15 مارس 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا -

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي مع الفائز من لقاء بيراميدز ضد إنبي في نصف النهائي.

فيما يلتقي الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة مع الفائز من لقاء الزمالك ضد سموحة في نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
الانتصار السابع على التوالي.. الشيبي يقود بيراميدز لتخطى سيراميكا كليوباترا في الدوري بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا نقل مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر إلى استاد هيئة قناة السويس

غزل المحلة × البنك الأهلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

انتهت بتأهل البنك الأهلي

ق 120+2: جووول من ركلة جزاء سجله أسامة فيصل

بداية الشوط الإضافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــا

==

سيراميكا كليوباترا × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

نهاية المباراة.. سيراميكا للمربع الذهبي

ق 58: جووول الثالث.. بلحاج يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 48: جووول تقليص الفارق للجونة عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: فاخري لاكاي يستغل خطأ الدفاع ويضغط ويخطف الكرة ويمرر عرضية يودعها بلحاج في الشباك.

ق 30: أحمد بلحاج يسجل التقدم لسيراميكا برأسية.

بداية اللقاء

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــا

كأس مصر الجونة الغزل البنك سيراميكا
نرشح لكم
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد مؤتمر بيسيرو: سعيد بالأداء في الشوط الأول ولكن.. وهذا ما أريده من حسام أشرف كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة كأس مصر - هاتريك بلحاج يقود سيراميكا للمربع الذهبي لأول مرة على حساب الجونة كأس مصر - أوباما يصعق إنبي في الثانية الأخيرة.. بيراميدز إلى نصف النهائي الزمالك يقلب الطاولة على سموحة ويصل لنصف نهائي كأس مصر تألق تحت قيادة بيسيرو.. بنتايك يسجل لـ الزمالك في سموحة يفصله هدف لمعادلة بنشرقي.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد سموحة
أخر الأخبار
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بيسيرو: سعيد بالأداء في الشوط الأول ولكن.. وهذا ما أريده من حسام أشرف 17 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 20 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على ليبيريا بسداسية استعداد لـ أمم إفريقيا 33 دقيقة | منتخب مصر
كأس مصر - هاتريك بلحاج يقود سيراميكا للمربع الذهبي لأول مرة على حساب الجونة 47 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - أوباما يصعق إنبي في الثانية الأخيرة.. بيراميدز إلى نصف النهائي 52 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يقلب الطاولة على سموحة ويصل لنصف نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
ووكر حاول مساعدة ألي.. ميلان يقلب الطاولة على كومو مجددا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة