انتهت سوبر اليد - الأهلي (26)-(24) سبورتنج.. لقب جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد سبورتنج في كأس السوبر المصري لـ كرة اليد.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى.

ويشارك الأهلي بصفته بطلا للدوري وسبورتنج بطلا للكأس.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الماضية بعد التتويج على حساب الزمالك بلقاء أقيم في الإمارات.

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انتهت.. الأهلي بطل كأس السوبر المصري لكرة اليد

ق 29: 26-24 للأهلي

ق 29: 25-24 للأهلي

ق 27: 24-21 للأهلي

ق 20: 22-16 للأهلي

ق 13: 17-13 للأهلي

ق 5: 14-10 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 12-9 للأهلي

ق 25: الأهلي يتقدم 11-8

ق 24: عبد الرحمن يتصدى لـ 3 فرص متتالية

ق 23: 8-8

ق 14: الأهلي يتقدم 5-4

ق 7: تقدم سبورتنج 3-2

ق 4: الأهلي يتقدم 2-1

ق 1: الأهلي يتقدم وسبورتنج يتعادل سريعا

بداية اللقاء