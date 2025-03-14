خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر
الجمعة، 14 مارس 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات ربع نهائي كأس مصر 2024-25 والتي تشهد إقامة مباراة الزمالك ضد سموحة.
وضمنت أندية: الزمالك وسموحة وبيراميدز وإنبي والجونة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والبنك الأهلي، تواجدها في ربع النهائي.
وتقام جميع مباريات الدور ربع النهائي غدا السبت الموافق 15 مارس.
وستقام جميع المبارات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
ويلعب الزمالك أمام سموحة، وبيراميدز ضد إنبي.
فيما يلعب غزل المحلة أمام البنك الأهلي، ويواجه الجونة نظيره سيراميكا كليوباترا.
ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية.
احجز تذاكر مباريات ربع النهائي من هنا.
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