اتحاد الكرة: تحديد مواعيد المباريات حق أصيل لرابطة الأندية.. والبيان المنتشر غير صحيح

الجمعة، 14 مارس 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم البيان المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك والأهلي.

وذكر اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين: "بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد".

وأكمل البيان: "تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول."

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ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

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