انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(3) زد.. هاتريك شادي

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

شادي حسين - زيكو - زد - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد زد لحساب المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الأول في المرحلة النهائية برصيد 21 نقطة ويأتي المحلة في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: جووول شادي حسين الهدف الثالث مستغلا خطأ الحارس في التشتيت

ق 59: تشتيت رائع من على خط المرمى لمدافع غزل المحلة بعد رأسية متقنة من شادي حسين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاااني.. شادي حسين يتوغل ويسدد كرة في الشباك على يمين الحارس

ق 24: جووول أوووول.. شادي حسين يستغل خطأ الحارس ويسجل الأول بسهولة في الشباك.

ق 13: رأسية محمد أشرف يتصدى لها علي لطفي بسهولة

بداية اللقاء

غزل المحلة الدوري المصري زد
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