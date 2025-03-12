مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد زد لحساب المجموعة الثانية من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.
ويحتل زد المركز الأول في المرحلة النهائية برصيد 21 نقطة ويأتي المحلة في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 13: رأسية محمد أشرف يتصدى لها علي لطفي بسهولة
بداية اللقاء
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