مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى

مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة

مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف

مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق

التشكيل - بيراميدز يبدأ بالقوة الضاربة.. وعامر أساسي لأول مرة مع المصري

استقالة طلعت يوسف من تدريب الاتحاد.. وقرار من الإدارة تجاه اللاعبين

التشكيل - ريان وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإنكادا وباباكار أساسيان مع فاركو

نبيل عماد يجيب - من الأمهر بين زيزو وإمام عاشور

أشرف صبحي يوجه رسالة لمسؤولي الرياضة المصرية: على الجميع أن يعي قدر مصر