مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف

يلعب فريق بيراميدز أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------------

ق9 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق7 جوووول أول عن طريق إبراهيم عادل

انطلاق المباراة