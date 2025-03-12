مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:23
كتب : FilGoal
يلعب فريق بيراميدز أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.
ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق9 إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق7 جوووول أول عن طريق إبراهيم عادل
انطلاق المباراة
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