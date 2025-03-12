انتهت الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. نهاية المباراة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - كريم العراقي -بيراميدز ضد المصري

يلعب فريق بيراميدز أمام المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق91 جاد يتألق وست دقائق وقت بدل من الضائع

ق78 العارضة تمنع رأسية إبراهيم عادل ويوسف أوباما يسقط مطالبا بركلة جزاء

ق53 صلاح محسن يسجل هدفا غير محتسب بداعي التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 محمود جاد يتألق أمام إبراهيم عادل

ق9 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق7 جوووول أول عن طريق إبراهيم عادل

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري بيراميدز
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