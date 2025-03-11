استراحة في الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. مودرن(0)-(0)سموحة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الاتحاد ضد الجونة، ومودرن سبورت أمام سموحة بمسابقة الدوري.

وتقام المباراتين ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد الفريقين الهابطين لدوري المحترفين.

لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة من هنا.

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لمتابعة مباراة مودرن سبورت ضد سموحة من هنا.

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الاتحاد السكندري × الجونة

نهاية الشوط الأول

ق16 عرضية خطيرة لنادي الجونة على مرمى الاتحاد لكن الكرة تعلة المرمى

ق5 تسديدة قوية من فادي فريد تعلو مرمى نادي الجونة

انطلاق المباراة

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مودرن سبورت × سموحة

نهاية الشوط الأول

ق22 تسديدة قوية من معتز زدام بعد جملة رائعة بين لاعبي مودرن سبورت

ق5 عرضية خطيرة لنادي سموحة لكن جنش حارس مودرن سبورت يمسك الكرة ببراعة

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة مودرن سبورت
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