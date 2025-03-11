مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (0)-(1) باريس.. فرصة جديدة ضائعة من صلاح
الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــــ
ق 62: ركنية جديدة ويقابلها صلاح بتسديدة يبعدها الدفاع
ق 59: ركنية ينفذها روبرتسون ويقابلها دياز بضربة رأسية يبعدها دوناروما
ق 56: فرصة جديدة من سوبوسلاي وتسديدة يبعدها نونو ميندش
ق 53: هدف ملغي من سوبوسلاي بسبب التسلل
نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد
ق 35: فرصة جديدة ضائعة من كفارا
ق 32: انفراد ضائع من عثمان ديمبيلي بعد خطأ الدفاع
ق 18: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني من انفراد بالمرمى
ق 12: جوووووووووول عثمان ديمبيلي والأول
ق 6: صلاح يهدر من جديد بعد توغل داخل منطقة الجزاء
ق 4: صلاح يهدر أمام المرمى بطريقة غريبة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
نحو ربع نهائي الأبطال - برشلونة يعبر عقبة بنفيكا بثلاثية رائعة تشكيل بايرن ميونيخ – هاري كين وموسيالا يقودان الهجوم أما ليفركوزن في دوري الأبطال التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. ديمبيلي يحمل آمال سان جيرمان انتهت في دوري الأبطال - برشلونة (3)-(1) بنفيكا.. تأهل البلوجرانا مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة أتليتكو مدريد ستحسم بالتفاصيل الصغيرة تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام بنفيكا.. وأراوخو بدلا من كوبارسي قائمة برشلونة – عودة ليفاندوفسكي وغياب كوبارسي ضد بنفيكا مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مارس - دربي القاهرة.. ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا