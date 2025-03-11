مباشر أبطال أوروبا – ليفربول (0)-(1) باريس.. فرصة جديدة ضائعة من صلاح

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 62: ركنية جديدة ويقابلها صلاح بتسديدة يبعدها الدفاع

ق 59: ركنية ينفذها روبرتسون ويقابلها دياز بضربة رأسية يبعدها دوناروما

ق 56: فرصة جديدة من سوبوسلاي وتسديدة يبعدها نونو ميندش

ق 53: هدف ملغي من سوبوسلاي بسبب التسلل

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد

ق 35: فرصة جديدة ضائعة من كفارا

ق 32: انفراد ضائع من عثمان ديمبيلي بعد خطأ الدفاع

ق 18: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني من انفراد بالمرمى

ق 12: جوووووووووول عثمان ديمبيلي والأول

ق 6: صلاح يهدر من جديد بعد توغل داخل منطقة الجزاء

ق 4: صلاح يهدر أمام المرمى بطريقة غريبة

انطلاق المباراة

ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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