مباشر قمة الزمالك ضد الأهلي – الأبيض يعلن توجهه نحو ملعب المباراة.. وبدء توافد الجماهير

في انتظار موعد المباراة، وهل ستلعب أساسا أم لا، ما زال مصير قمة الزمالك والأهلي لم يتحدد بعد.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث ما قبل لقاء الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024/2025.

مصير المباراة لم يتحدد بعد، وذلك بعدما أعلن الأهلي طلبه تأجيل المباراة وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري، وذلك بسبب عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وإليكم ترتيب الأحداث حتى اللحظة

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17:25 بعض جماهير الأهلي تبدأ التوافد على استاد القاهرة لحضور القمة ضد الزمالك

17:07 اتحاد الكرة يكشف عن وصايا أوسكار رويز لطاقم حكام المباراة بالهدوء والتركيز واليقظة والعدالة.

16:59 صفحة الزمالك تنشر صورا من داخل غرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي

15:38 صفحة الزمالك تنشر صورا لاستاد القاهرة وكيف يبدو قبل ساعات من موعد المباراة.

15:30 صفحة اتحاد الكرة تعلن عن محاضرة من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام إلى محمود بسيوني وطاقم حكام لقاء الزمالك والأهلي بشكل طبيعي استعدادا للمباراة.

14:50 صفحة رابطة الأندية المحترفة تنشر تقديم خاص على صفحتها لقمة الزمالك والأهلي في موعده المحدد سلفا مساء اليوم الثلاثاء.

14:47 الأهلي يعلن إخطاره رابطة الأندية واتحاد الكرة بموقفه من مباراة الزمالك بشكل رسمي.

14:16 صفحة رابطة الأندية المصرية المحترفة تنشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، ومن بينها قمة الزمالك والأهلي بشكل طبيعي.

13:45 الأهلي يحدد موقفه من القمة بطلب تأجيل اللقاء وإلا عدم استكمال مسابقة الدوري بالكامل مع استمرار المجلس في انعقاد مستمر.

00:02 بعد دقيقتين من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، أصدر الأهلي بيانا أعلن فيه عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي ظهرا لتحديد موقفهم من مباراة القمة

2:35 من أمس الاثنين 10 مارس: أصدر الأهلي بيانا يطالب فيه اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسئولياتهما والتأكيد على إقامة القمة بتحكيم أجنبي.