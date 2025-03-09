انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين - مصر (1)-(3) جنوب إفريقيا.. نهاية فرصة التأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للمحليين ضد جنوب إفريقيا في إياب تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

ويقام اللقاء على ملعب هيئة قناة السويس في التاسعة والنصف مساءً.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1 في أرض جنوب إفريقيا.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات.

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انتهت

الهدف الثالث لمنتخب جنوب إفريقيا في مرمى منتخب مصر للمحليين من ركلة جزاء pic.twitter.com/6CRfwaOM1V — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

ق 67: أبو السعود يتصدى ويحول الكرة لركنية بعد تسديدة قوية من فيكتور ليستوالو

ق 51: هدف الثالث من علامة الجزاء سجله لوثولي على يمين أبو السعود

ق 49: ركلة جزاء بسبب عرقلة أبو السعود لمهاجم جنوب إفريقيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

قبل نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يقلص الفارق ويسجل الأول في شباك جنوب إفريقيا pic.twitter.com/8eObAnFww1 — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

ق 31: جوووول محمد السيد شيكا بلمسة رائعة يسجل الأول بعد عرضية سيد عبد الله

منتخب جنوب إفريقيا يضيف الثاني في شباك منتخب مصر pic.twitter.com/393G3qLOzP — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

ق 27: هدف الثاني بعد خطأ دفاعي يسجله موفولوزي في الشباك بسهولة

ق 24: مايما يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيسر لأبو السعود

14: هدف أول في اللقاء يسجله مايما بعد تسلم كرة طولية وتسديدة مستفيدا من تخبط الدفاع

ق 4: القائم يمنع الهدف الأول بتسديدة من كريج ويفر

بداية اللقاء