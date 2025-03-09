مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) أرسنال.. جوووووول رايس والتعادل

الأحد، 09 مارس 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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ق 74: جووووووول

ق 54: نصير مزراوي يهدر الثاني ورايا يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد

ق 45+2: جووووول برونو من ركلة حرة رائعة

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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