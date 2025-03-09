مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) أرسنال.. جوووووول رايس والتعادل
الأحد، 09 مارس 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
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ق 74: جووووووول
ق 54: نصير مزراوي يهدر الثاني ورايا يتألق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد
ق 45+2: جووووول برونو من ركلة حرة رائعة
انطلاق المباراة
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