أدار موقعة سيجنال أدونا بارك.. الفرنسي ليتيكسيه حكما لمواجهة برشلونة ضد بنفيكا

الأحد، 09 مارس 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات يوم الثلاثاء من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع الاختيار على الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه لإدارة مباراة برشلونة أمام بنفيكا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على بنفيكا خارج الديار بهدف دون مقابل سجله رافينيا.

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وسبق وأن أدار ليتيكسيه مباراة وحيدة لبرشلونة خلال مسيرته.

وكانت تلك المباراة هذا الموسم بموقعة أدونا سيجنال بارك عندما تغلب برشلونة خارج ملعبه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مرحلة المجموعات.

وأدار ليتيكسيه هذا الموسم 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا أبرزهم انتصار ليفربول على ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

ويستضيف برشلونة فريق بنفيكا في الثامنة إلا ربع من مساء الثلاثاء المقبل في إياب ثمن النهائي.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من مباراة دورتموند أمام ليل.

ويبلغ فرانسوا من العمر 35 عاما وبدأ مسيرته الدولية في 2017.

دوري أبطال أوروبا برشلونة بنفيكا
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