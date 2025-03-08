انتهت كأس مصر - غزل المحلة (1)-(0) فاركو
السبت، 08 مارس 2025 - 21:23
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 118: جووول عماد ميهوب بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الأول الإضافي
انطلاق الشوط الإضافي الأول
إلى الأشواط الإضافية
ق 85: إهدار لا يصدق من محمد أشرف الذي سدد خارج المرمى الخالي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 19: أحمد العربي حارس مرمى المحلة يتصدى لرأسية.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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