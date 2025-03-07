مباشر كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت.. جووول شيكابالا
الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:31
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر.
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ق 101 شيكابالا يسدد من موقع خطير ولكن فوق العارضة
ق 99 شيكابالا وحسام أشرف بدلا من محمود بنتايك وسيف الجزيري
الوقت الإضافي
ق 53 عبد الله السعيد يسدد ولكن بجوار القائم
ق 51 جووول التعادل برأسية من معتز زدام
ق 50 زدام يسدد وصبحي يبعدها إلى ركنية
ق 46 محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة بدلا من صلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي
استراحة
ق 5 جووول أول من نبيل عماد بعد عرضية من زيزو
بداية المباراة
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