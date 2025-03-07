مباشر كأس مصر - البنك (0)-(0) المصري.. جاد يتصدى مبكرا

الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

المصري - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري في دور الـ 16 من كأس مصر.

وانتصر المصري في دور الـ 32 على وادي دجلة 1-0، فيما فاز البنك الأهلي على بترول أسيوط بنفس النتيجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء غزل المحلة وفاركو في ربع النهائي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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ق 8: محمد إبراهيم يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود جاد بثبات

بداية اللقاء

المصري البنك الأهلي كأس مصر
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