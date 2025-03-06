"بالذكاء الاصطناعي".. أحمد دياب يكشف تفاصيل قرعة المرحلة النهائية من الدوري

الخميس، 06 مارس 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن تفاصيل جدول المرحلة النهائية للدور الثاني من الدوري المصري.

وأوضح دياب أن الجدول تم إعداده منذ بداية الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري.

لمعرفة كافة مباريات المرحلة النهائية من الدوري من هنا.

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وقال دياب في تصريحات رسمية: "شركة ألمانية متخصصة تولت إعداد الجدول بالكامل، إذ تم منح الأندية أرقاما وفقا لترتيبهم في الدور الأول مما أسفر عن المواجهات المعلنة".

وكشف "على سبيل المثال حصل بيراميدز على رقم 1 والأهلي على رقم 2 وهكذا وتم تسكين المباريات وفقا لذلك".

وتابع دياب "حصلنا على الموافقات الرسمية لبطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر، وعليه تم الإعلان عن الجدول وإرساله للأندية مباشرة للاستعداد للمباريات المقبلة".

واختتم دياب تصريحاته "تم نشر الجدول صباح اليوم بعد انتهاء مباريات الدور الأول مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يتم فيها إعلان جدول الدوري بالكامل حتى نهايته".

رابطة الأندية أحمد دياب
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