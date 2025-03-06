بيراميدز يخسر جهود قطة في مباريات مرحلة تحديد البطل

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:50

كتب : بسام أبو بكر

محمود حمدي الونش - أحمد عاطف قطة

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل.

وسيغيب قطة عن أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتازعن بسبب تراكم الإنذارات.

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وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول.

وتغلب بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17 بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز أولا عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

بينما خطف أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة 54 قبل أن ينجح محمد الشيبي في حصد نقاط المباراة لبيراميدز بهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة منفردا ومحافظا على فارق الـ 3 نقاط مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

بيراميدز قطة
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