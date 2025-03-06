رئيس اللجنة التأديبية يعلن أسباب توقيع عقوبة إيقاف فونسيكا 7 أشهر

تعرض باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ليون لعقوبة الإيقاف لمدة 7 أشهر بسبب ما بدر منه خلال مواجهة في الدوري.

وفاز ليون على باستيا بهدفين مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وأعلن سباستيان دونو رئيس اللجنة التأديبية أمام الصحفيين إيقاف فونسيكا 7 أشهر وشرح أسباب العقوبة.

وخلال المباراة تعرض فونسيكا للطرد ببطاقة حمراء ولكنه لم يكتف بذلك بل وضع رأسه في رأس الحكم وصرخ بوجهه.

الفعل الذي أقدم فونسيكا عليه اعتبر كفعل عنيف تجاه الحكم وهو ما سيترتب عليه التعرض لعقوبة من الرابطة الفرنسي.

وأوضح دونو أن القرار سيتم تنفيذه على الفور بحرمانه من مقاعد البدلاء وغرفة تبديل الملابس حتى 30 نوفمبر 2025.

وأشار دونو إلى أن اللجنة لاحظت أن سلوك فونسيكا يتسم بالتهديد وهذا لا يتوافق مع مهام عمله.

وقال فونسيكا عقب المباراة: "ردة فعلي كان الأمر الخاطئ لفعله".

ويتولى فونسيكا تدريب ليون منذ 5 مباريات وخلالهم فاز الفريق في 3 وخسر مباراتين.

ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الخامس.