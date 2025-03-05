استراحة أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نونو مينديش - ليفربول - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق أن التقيا من قبل في مباراتين انتهت كل مباراة بفوز فريق.

أخبار متعلقة:
التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا

ويدير المباراة تحكيميا الإيطالي دافيدي ماسا.

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 36: أليسون يتصدى لفرصة كفارا بعد سلسلة مراوغات

ق 30: ديميبلي ينفرد ويسدد وأليسون يتصدى ثم يتابعها باركولا بتسديدة ترتطم بالدفاع وترتد له ثم سدد كرة قوية علت العارضة

ق 25: تقنية الفيديو تراجع احتمالية طرد كوناتي بعد عرقلة باركولا

ق 21: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 20: جوووول كفاراستخيليا يسجل الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: عثمان ديميبلي يتوغل ويراوغ من الجهة اليمنى ويمرر عرضية لكفاراستيخيليا الذي سدد كرة علت العارضة.

ق 13: مرتدة سريعة للاعبي باريس لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر بغرابة أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام بنفيكا تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام في الهجوم.. وغياب ديماركو أمام فينورد رودريجو: قادرون على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال من ملعب أتليتكو مدريد مدرب دورتموند: فقدنا السيطرة على المباراة في الشوط الثاني ضد ليل براهيم دياز: أنا هنا لأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد
أخر الأخبار
المساهمة التاسعة.. مصطفى فتحي يسجل سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم 37 دقيقة | الدوري المصري
8 ×8.. قطار جراديشار لا يتوقف 40 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر بغرابة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام بنفيكا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي