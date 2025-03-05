مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر بغرابة
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب دا لوش.
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ق 45+6 رافينيا يهدر أمام المرمى
ق 28: خروج داني أولمو ونزول أراوخو
ق 22: طرد باو كوبارسي
انطلاق المباراة
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