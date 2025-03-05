مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر بغرابة

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد بنفيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب دا لوش.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025

ق 45+6 رافينيا يهدر أمام المرمى

ق 28: خروج داني أولمو ونزول أراوخو

ق 22: طرد باو كوبارسي

انطلاق المباراة

برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
استراحة أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام بنفيكا تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام في الهجوم.. وغياب ديماركو أمام فينورد رودريجو: قادرون على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال من ملعب أتليتكو مدريد مدرب دورتموند: فقدنا السيطرة على المباراة في الشوط الثاني ضد ليل براهيم دياز: أنا هنا لأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد
أخر الأخبار
المساهمة التاسعة.. مصطفى فتحي يسجل سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم 37 دقيقة | الدوري المصري
8 ×8.. قطار جراديشار لا يتوقف 40 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) برشلونة.. رافينيا يهدر بغرابة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام بنفيكا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي