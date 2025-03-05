مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) بتروجت.. الشوط الثاني

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

فريق غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت بمسابقة الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد بتروجت ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري.

لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد بتروجت دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: تسديدة في العارضة من ركلة حرة مباشرة

ق 4: محمد بن حمودة يسدد بجوار القائم

انطلاق المباراة

بتروجت غزل المحلة
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