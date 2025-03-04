السادس من رأسيات.. ناصر منسي يسجل يضيف الثاني لـ الزمالك أمام إنبي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد إنبي

واصل ناصر منسي مهاجم الزمالك تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري المصري.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الثاني أمام إنبي، في الدقيقة 66 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.

وجاء هدف ناصر منسي بضربة رأسية بعد عرضية من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

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وارتفع رصيد ناصر منسي إلى الهدف رقم 8 في الدوري المصري هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة بعد إمام عاشور لاعب الأهلي الذي يمتلك 9 أهداف.

ويعد الهدف هو السادس لناصر منسي بضربة رأسية في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام البنك الأهلي والجونة والاتحاد وغزل المحلة وزد وإنبي.

بينما هي المساهمة التهديفية الثالثة للظهير الأيسر محمود بنتايك في الدوري هذا الموسم، بواقع هدف سجله أمام الأهلي، وصنع هدفين أمام فاركو وإنبي.

ناصر منسي الزمالك إنبي
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