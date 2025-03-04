المساهمة السابعة هذا الموسم.. السعيد يسجل في إنبي ويرفع رصيده لـ 132 هدفا بالدوري

سجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول في شباك إنبي من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

ووصل عبد الله السعيد إلى المساهمة السابعة هذا الموسم في مختلف المسابقات بعد أن سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ورفع السعيد رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم بالإضافة لصناعة هدفين آخرين.

وعزز عبد الله السعيد رقمه كثالث هدافين الدوري المصري تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 132 هدفا.

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جووووول.. عبد الله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك في إنبي من ركلة جزاء pic.twitter.com/yWVhsaA1vG — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

ويواصل السعيد مطاردة حسام حسن صاحب المركز الثاني بـ 168 هدفا.

وشارك عبد الله في مباراة إنبي كبديل مع انطلاق الشوط الثاني.

ودفع جوزيه بيسيرو بالسعيد قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من حسام عبد المجيد.

وشارك عبد الله في المباراة رقم 14 له بالدوري هذا الموسم من أصل 17 خاضهم الفريق.