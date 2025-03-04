مباشر في الدوري - إنبي (0)-(2) الزمالك.. جوووول ناصر منسي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

محمود البنا - حكم مواجهة الزمالك ضد إنبي

يستضيف إنبي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الرابع بـ 29 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

ق66 جوووول ناصر منسي يسجل برأسية

ق53 جوووووول عبد الله السعيد من ركلة جزاء

ق49 تألق عبد الرحمن سمير ومطالبات الزمالك بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 خروج أحمد الجفالي بسبب الإصابة ومشاركة محمد حمدي

ق21 تبديل اضطراري لفريق إنبي بمشاركة خالد أحمد حسن بدلا من مصطفى شكشك

ق6 تسديدة جديدة من ناصر منسي ولكن تحولت لركنية

ق3 تسديدة قوية من ناصر منسي وتصدي عبد الرحمن سمير

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك إنبي
نرشح لكم
السادس من رأسيات.. ناصر منسي يسجل يضيف الثاني لـ الزمالك أمام إنبي المساهمة السابعة هذا الموسم.. السعيد يسجل في إنبي ويرفع رصيده لـ 132 هدفا بالدوري مباشر الدوري المصري – زد (1)-(2) الإسماعيلي.. ركلة جزاااء مباشر بالفيديو الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووووول بعد خطأ قااااتل تشكيل دربي الإسكندرية - يوسف نبيه أساسي مع الاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة التشكيل – مزيكا يحرس مرمى زد.. ومروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي تشكيل إنبي - زياد كمال أساسي أمام الزمالك.. وقفة وكابو في الهجوم تشكيل الزمالك - الجفالي أساسي لأول مرة والسعيد على دكة البدلاء أمام إنبي
أخر الأخبار
السادس من رأسيات.. ناصر منسي يسجل يضيف الثاني لـ الزمالك أمام إنبي 10 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة السابعة هذا الموسم.. السعيد يسجل في إنبي ويرفع رصيده لـ 132 هدفا بالدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
في غياب تريزيجيه.. الريان يخسر أمام أهلي جدة في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا 42 دقيقة | آسيا
مؤتمر سلوت: باريس من أقوى فرق أوروبا.. وجاكبو شعر بالألم من جديد 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال - إيندهوفن (1)-(3) أرسنال.. جوووول تقليص الفارق 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا يضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أتليتكو مدريد - جريزمان وألفاريز يقودان الهجوم في مواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي