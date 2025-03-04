انتهت في الدوري - إنبي (0)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

محمود البنا - حكم مواجهة الزمالك ضد إنبي

يستضيف إنبي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الرابع بـ 29 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة

ق94 جووووول عبد الله السعيد يضيف الثالث

ق66 جوووول ناصر منسي يسجل برأسية

ق53 جوووووول عبد الله السعيد من ركلة جزاء

ق49 تألق عبد الرحمن سمير ومطالبات الزمالك بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 خروج أحمد الجفالي بسبب الإصابة ومشاركة محمد حمدي

ق21 تبديل اضطراري لفريق إنبي بمشاركة خالد أحمد حسن بدلا من مصطفى شكشك

ق6 تسديدة جديدة من ناصر منسي ولكن تحولت لركنية

ق3 تسديدة قوية من ناصر منسي وتصدي عبد الرحمن سمير

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك إنبي
نرشح لكم
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا الثانية للأحمر.. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش مؤتمر بيسيرو: حققنا فوزا مستحقا أمام إنبي.. وهذا سبب الظهور بشكل مختلف في الشوط الأول خبر في في الجول - الإسماعيلي يتفق مع تامر مصطفى على تدريب الفريق
أخر الأخبار
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته 6 دقيقة | الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش 15 دقيقة | الدوري المصري
بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا 21 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى 31 دقيقة | كرة سلة
الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي