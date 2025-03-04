انتهت في الدوري - إنبي (0)-(3) الزمالك.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل إنبي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الرابع بـ 29 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق94 جووووول عبد الله السعيد يضيف الثالث
ق66 جوووول ناصر منسي يسجل برأسية
ق53 جوووووول عبد الله السعيد من ركلة جزاء
ق49 تألق عبد الرحمن سمير ومطالبات الزمالك بركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27 خروج أحمد الجفالي بسبب الإصابة ومشاركة محمد حمدي
ق21 تبديل اضطراري لفريق إنبي بمشاركة خالد أحمد حسن بدلا من مصطفى شكشك
ق6 تسديدة جديدة من ناصر منسي ولكن تحولت لركنية
ق3 تسديدة قوية من ناصر منسي وتصدي عبد الرحمن سمير
انطلاق المباراة
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