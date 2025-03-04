انتهت الدوري المصري – زد (2)-(2) الإسماعيلي.. تعادل الفريقين

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - زد - كأس مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ق 85: إلغاء ركلة الجزاء

ق 84: ركلة جزاااء تشعل المباراة

ق 76: جوووول علي جمال والثاني لزد والتعادل

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي 2-1

ق 39: جوووول مروان حمدي

ق 35: جوووول محمد خطاري والتعادل

ق 28: جووووول مصطفى سعد والأول

ق 18: فرصة الأول تضيع من الإسماعيلي من نادر فرج

ق 11: إنذار لـ علي جمال لاعب زد

انطلاق المباراة

زد الإسماعيلي الدوري المصري
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