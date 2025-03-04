مباشر بالفيديو الدوري المصري - الاتحاد (0)-(1) سموحة.. جووووول بعد خطأ قااااتل
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام سموحة في الجولة الـ17 من الدوري المصري والمقررة على استاد الإسكندرية.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بينما سموحة في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة.
وللاتحاد أمل وحيد في التأهل ضمن الـ 9 مراكز الأولى وهو الفوز على سموحة مع تعثر طلائع الجيش وزد وبتروجت.
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ق 68: جووووول الهدف الأول لسموحة بعد سقوط الكرة من المهدي سليمان إثر اصطدامه بمدافع سموحة ليتابعها مصطفى البدري في الشباك.
بداية الشوط الثاتي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف
بداية المباراة
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