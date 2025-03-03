انتهت في الدوري المصري - البنك (2)-(1) حرس الحدود.. فاركو (0)-(0) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد الجونة، والبنك الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الـ 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

حرس الحدود وفاركو يلعبان لحسم موقعهما بين الـ 9 الأوائل.

بينما ضمن البنك الأهلي موقعه في الـ 9 الأوائل، وتأكد وجود الجونة في مجموعة تفادي الهبوط.

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البنك (2)-(1) حرس الحدود

ق 89 طرد محمد عبد اللطيف جريندو لاعب البنك الأهلي

ق 77 جووول البنك يسترد التقدم بواسطة محمود الجزار

ق 72 جووول عبد الرحمن جودة يتعادل للحرس

ق 49 جووول ياو أنور يسجل أول الأهداف

الشوط الثاني

ق 4 ياو أنور يسجل الهدف الأول ولكن يُلغى بداعي التسلل

فاركو (0)-(0) الجونة

الشوط الثاني

ق 32 إصابة محمود حسونة لاعب الجونة.. ودخول بلال السيد بدلا منه

ق 22 طرد الغاني حافظ إبراهيم لاعب الجونة بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف