انتهت في الدوري المصري - البنك (2)-(1) حرس الحدود.. فاركو (0)-(0) الجونة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي فاركو ضد الجونة، والبنك الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الـ 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

حرس الحدود وفاركو يلعبان لحسم موقعهما بين الـ 9 الأوائل.

بينما ضمن البنك الأهلي موقعه في الـ 9 الأوائل، وتأكد وجود الجونة في مجموعة تفادي الهبوط.

============

البنك (2)-(1) حرس الحدود

ق 89 طرد محمد عبد اللطيف جريندو لاعب البنك الأهلي

ق 77 جووول البنك يسترد التقدم بواسطة محمود الجزار

ق 72 جووول عبد الرحمن جودة يتعادل للحرس

ق 49 جووول ياو أنور يسجل أول الأهداف

الشوط الثاني

ق 4 ياو أنور يسجل الهدف الأول ولكن يُلغى بداعي التسلل

فاركو (0)-(0) الجونة

الشوط الثاني

ق 32 إصابة محمود حسونة لاعب الجونة.. ودخول بلال السيد بدلا منه

ق 22 طرد الغاني حافظ إبراهيم لاعب الجونة بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف

الدوري
نرشح لكم
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة صلاح محسن: أنا من أكثر المهاجمين وصولا للمرمى في الدوري.. وسأهدي كرة الهاتريك لأولادي فاركو يتعادل مع الجونة ويضمن تواجده في الـ9 الأوائل
أخر الأخبار
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي