انتهت الدوري - المصري (4)-(2) مودرن سبورت

الإثنين، 03 مارس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - المصري ضد مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. جووول تقليص الفارق لمودرن سبورت عن طريق محمد مسعد بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق73. جوووول الهاتريك لصلاح محسن والهدف الرابع للمصري ببعد صناعة من عبد الرحيم دغموم.

ق69. جوووول بعد العودة لتقنية الفيديو أظهرت عدم وجود تسلل.

ق66. هدف غير محتسب للمصري عن طريق صلاح محسن لوجود حالة تسلل.

ق58. العارضة تمنع الثالث من تسديدة صاروخية من صلاح محسن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووول الثاني للمصري عن طريق فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاااء للمصري بعد عرقلة من عبد الله حافظ لعمرو سعداوي.

ق16. جوووول التعادل للمصري عن طريق صلاح محسن برأسية.

ق10. جوووول أول لمودرن سبورت عن طريق محمد هلال من ركلة حرة مباشرة.

ق7. محمود جاد يمنع الهدف الأول من أحمد عاطف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري مودرن سبورت الدوري المصري
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