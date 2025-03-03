استراحة الدوري - المصري (2)-(1) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق35. جووول الثاني للمصري عن طريق فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاااء للمصري بعد عرقلة من عبد الله حافظ لعمرو سعداوي.

ق16. جوووول التعادل للمصري عن طريق صلاح محسن برأسية.

ق10. جوووول أول لمودرن سبورت عن طريق محمد هلال من ركلة حرة مباشرة.

ق7. محمود جاد يمنع الهدف الأول من أحمد عاطف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل