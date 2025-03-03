استراحة الدوري - المصري (2)-(1) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 03 مارس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - المصري ضد مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن الدوري المصري – 5 مقاعد لم تُحسم بعد.. سيناريوهات التأهل للمرحلة النهائية لموسم 2024-25 الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري منافس المصري - سيمبا يفوز على كوستال يونيون ويواصل مطاردة يانج أفريكانز

نهاية الشوط الأول

ق35. جووول الثاني للمصري عن طريق فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاااء للمصري بعد عرقلة من عبد الله حافظ لعمرو سعداوي.

ق16. جوووول التعادل للمصري عن طريق صلاح محسن برأسية.

ق10. جوووول أول لمودرن سبورت عن طريق محمد هلال من ركلة حرة مباشرة.

ق7. محمود جاد يمنع الهدف الأول من أحمد عاطف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
بعد مفاوضات 5 أشهر.. ميلان يجدد عقد ريندرز مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) حرس الحدود.. فاركو (0)-(0) الجونة.. إصابة بعد الطرد التشكيل - أنور يقود هجوم البنك الأهلي.. وثلاثي في دفاع حرس الحدود التشكيل - الملاح يقود هجوم فاركو.. ونور السيد أساسي مع الجونة التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن بركات: بنشرقي رقم 1.. واتحاد الكرة أخذ من رصيدي وهذا هدفي الأفضل الأهلي يوضح موقف أفشة ومعلول وياسر وعطية الله من الإصابة بيسيرو: أخطاء التحكيم أثرت على منافسة الزمالك في الدوري
أخر الأخبار
بدون رونالدو.. النصر يتعادل مع استقلال طهران خارج ملعبه في دوري الأبطال 8 دقيقة | آسيا
سبورت: جافي يتغيب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بنفيكا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مفاوضات 5 أشهر.. ميلان يجدد عقد ريندرز 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) حرس الحدود.. فاركو (0)-(0) الجونة.. إصابة بعد الطرد ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أنور يقود هجوم البنك الأهلي.. وثلاثي في دفاع حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري - المصري (2)-(1) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التشكيل - الملاح يقود هجوم فاركو.. ونور السيد أساسي مع الجونة ساعة | الدوري المصري
التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة