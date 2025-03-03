التشكيل - الملاح يقود هجوم فاركو.. ونور السيد أساسي مع الجونة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

عزمي غوما - فاركو

أعلن كل من أحمد خطاب مدرب فاركو وعلاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي فاركو مع الجونة على ملعب المكس في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود ياسين الملاح هجوم الجونة في المباراة بجانب عمرو ناصر.

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وجاء تشكيل فاركو بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كامل. ياسين مرعي - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - باباكار نداي - إينوك بينجامين.

الهجوم: محمد فخري - عمرو ناصر - ياسين الملاح.

ويلعب أحمد العش وأحمد شوشة في دفاع الجونة.

بينا جاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

الوسط: أحمد رضا - نور السيد - محمود حسونة - علي الزاهدي.

الهجوم: أكيم فيفور - حفيظ إبراهيم.

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 15 برصيد 16 نقطة.

فاركو الجونة الدوري المصري
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